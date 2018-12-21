«Это поражение»: почему США уходят из Сирии и Афганистана

Президент США Дональд Трамп отдал приказ Пентагону подготовить план вывода порядка 7 тыс. американских военных из Афганистана, сообщает телеканал CNN.

Речь идет приблизительно о половине воинского контингента США в этой центрально-азиатской стране. В настоящее время в Афганистане находятся около 14 тыс. американских военнослужащих. На вывод 7 тыс. бойцов могут потребоваться несколько месяцев, полагают специалисты.

По данным CNN, Трамп принял решение еще во вторник, 18 декабря. Как сообщает The Wall Street Journal, вывод американских военных из Афганистана начнется в течение ближайших нескольких недель.

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WSJ отмечает, что «если суммировать, то вывод войск из Сирии и вероятное сокращение численности военных в Афганистане представляет собой драматический сдвиг в подходе США к действиям в горячих точках мира и отражением неприятия Трампом вовлеченности в длительные военные катаклизмы с их высокой стоимостью и жертвами со стороны американцев».

Газета приводит заявление одного из источников: «Думаю, это свидетельствует о том, насколько серьезно стремление президента выбраться из конфликтов». Кроме того, отмечается, что

решение по Сирии, как и ранее принимавшиеся решения по внешнеполитическим вопросам, в частности, о выходе из ядерного соглашения по иранскому атому, принимались Трампом без согласования с членами президентской команды.

WSJ подчеркивает, что Трамп стремится «закрепить свое стремление к принятию ключевых решений по вопросам национальной безопасности самостоятельно или в небольших группах, в том числе с советником по национальной безопасности Джоном Болтоном».

Помимо сокращения американского военного присутствия в Афганистане, 19 декабря Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск США из Сирии, мотивировав это тем, что победа над террористической группировкой «Исламское государство» (организация запрещена в России) (ИГ, запрещена в России) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой в стране находились вооруженные силы США. По информации американских официальных лиц, на вывод войск численностью более 2 тыс. человек потребуется от 60 до 100 дней.

«В Афганистане вооруженные силы США ведут боевые действия на протяжении более 17 лет. И решение президента США о выводе значительной части и без того небольшого контингента ВС США из этой страны может свидетельствовать только об одном — о косвенном признании окончательного поражения Америки в этой самой длительной в истории США войне», — пояснил «Газете.Ru» экс-начальник оперативного отдела 40-й армии ВС СССР генерал-майор Евгений Никитенко.

Как известно, именно эта армия являлась основой ограниченного контингента советских войск в Афганистане и вела там боевые действия на протяжении 1979-1989 годов.

По словам Никитенко, численность 40-й армии в моменты наиболее напряженных периодов Афганской войны превышала 100 тыс. человек. Однако и этого было явно недостаточно, чтобы надежно контролировать территорию страны и, главным образом, государственные границы с Пакистаном и Ираном, откуда шел нескончаемый поток военной помощи оппозиционным формированиям.

Как считает собеседник издания, контингентом численностью в 14 тыс. солдат принципиально невозможно решить какие-либо значимые боевые оперативные задачи в Афганистане.

А уж если в стране останется только 7 тыс. американских бойцов, то это будет не более чем символическим военным присутствием США. Подобной численностью можно контролировать только столицу Афганистана — Кабул, убежден генерал, и при неблагоприятном развитии событий обеспечить более или менее организованную эвакуацию оставшихся в Афганистане военных и политических структур США.

«Не зарекомендовали себя с положительной стороны подразделения и части вооруженных сил государств-участников НАТО, задействованные в операции в Афганистане. Практически ни о ком из них нельзя сказать — убедительно продемонстрировали высокую боеспособность», — подчеркивает собеседник «Газеты.Ru».

Хотя, напоминает генерал, многие в США в начале афганской кампании, были преисполнены военного и политического задора. В этой связи Евгений Никитенко напоминает высказывания министра обороны США в администрации Джорджа Буша-младшего Дональда Рамсфелда (2001-2006 годы), который в свое время сравнивал действия ВС США и 40-й армии и отозвался о последней не самым лучшим образом. По словам главы военного ведомства США, произнесенным в самом начале операции ВС США в Афганистане, получившей название «Несокрушимая свобода», у американской армии в этой стране все получается гораздо лучше, чем у советских войск.

Как видно, не все получилось, констатирует генерал. И громкое название операции после 17-летней войны выглядит несколько издевательски.

«В Сирии примерно та же ситуация»,

— солидаризируется в оценках с Никитенко экс-замначальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По его словам, американцы так и не смогли предложить никакой позитивной повестки для этой ближневосточной страны. Похоже, из крайне негативного опыта ведения войны в Ираке и Афганистане американцы так и не извлекли никаких уроков, а все их ставки, сделанные в Сирии, оказались в конечном итоге биты, и ни одна из поставленных политических и военных задач не выполнена.

Что касается эффективности действий ВС США в Сирии, то она

значительно уступает аналогичной эффективности российской группировки в этой стране. Генерал Запаренко напомнил некоторые результаты огневого поражения боевиков незаконных вооруженных формирований в САР, достигнутые ВС РФ.

С 30 сентября 2015 года на территории Сирии ликвидировано 830 главарей бандформирований, более 87 тыс. боевиков (в том числе 4,5 тыс. боевиков — выходцев из РФ и стран СНГ); уничтожено 731 БМП, 650 танков, свыше 9 тыс. автомобилей с ЗУ-23-2 (ДШК, КПВТ). В результате ведения боевых действий только в 2018 году уничтожено более 23 тыс. боевиков, 159 танков, 57 БМП, свыше 900 артиллерийских систем, в том числе кустарного производства, свыше 3 тыс. автомобилей с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.

В Сирии Вооруженные силы РФ применяли высокоточное оружие большой дальности, подчеркнул Запаренко. В частности, по объектам террористов нанесено 66 ударов крылатыми ракетами воздушного базирования стратегическими самолетами Дальней авиации ВКС России и 100 ударов крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» кораблями и подводными лодками ВМФ РФ.

Неоценим тот боевой опыт, который получили бойцы и командиры ВС РФ в Сирии, особо отметил генерал Запаренко. В частности, боевой опыт получили 87% экипажей фронтовой авиации, 60% Дальней авиации, 91% армейской авиации и 97% военно-транспортной авиации. Через группировку с коллективами своих штабов прошли все командующие войсками военных округов, общевойсковых армий и армий ВВС и ПВО, командиры дивизий, а также 96% командиров общевойсковых бригад и полков ВС РФ.