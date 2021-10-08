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Украина готовится к созданию ракеты легкого класса для доставки грузов в космос

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Depositphotos

Государственное космическое агентство Украины намерено вывести на орбиту ракету легкого класса с грузоподъемностью 700 кг. Об этом сообщает «РБК--Украина» со ссылкой на главу агентства Владимира Тафтая.

Планируется, что все компоненты новой ракеты будут отечественного производства. Проект хотят реализовать по программе до 2025 года, ее будет утверждать Верховная рада.

«Это ракета легкого класса, которая будет создана в рамках этой Космической программы и для этого, безусловно, необходимо финансирование… Чем она еще примечательна? Тем, что эта ракета чисто украинская. Все ее компоненты будут произведены в Украине», — уточнил Тафтай.

Он добавил, что Украина готовится к полному отказу от российских двигателей, используемых для ракет.

«Безусловно, необходимые проработки уже проведены, и мы понимаем, что это реализуемая вещь», — обратил внимание глава агентства.

Еще в планах строительство отдельной платформы для запуска этой ракеты.

Летом текущего года Украина вышла из двух соглашений СНГ по космосу. Первым стало соглашение о порядке содержания и использования объектов космической инфраструктуры в интересах выполнения космических программ.

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