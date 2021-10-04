Для контроля космоса Россия задействуют 12 лазерно-оптических комплексов

Работу по развертыванию специализированных наземных средств нового поколения для совершенствования контроля космического пространства продолжают Воздушно-космические силы России (ВКС). Как пишет ТАСС, планируется до 2025 года создать более 12 лазерно-оптических и радиотехнических комплексов. Они будут работать по новым принципам обнаружения и распознавания космических объектов.

Первый подобный комплекс уже заработал на территории Алтайского края.

Также идет разработка командно-измерительных систем нового поколения.

В 2021 году ВКС 15 раз предупреждали об опасных сближениях космических объектов с российскими космическими аппаратами, указали в Минобороны. Было проведено свыше 3,5 тыс. работ по контролю изменений космической обстановки. По результатам мониторинга было произведено сопровождение около 1,7 тыс. космических объектов. Около 1,5 тыс. аппаратов были проконтролированы во время вывода на орбиту.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Белоруссии получили первую партию российских управляемых ракет 9М120 «Атака». Это противотанковая управляемая пакета с радиокомандной системой управления, разработанная в 1996 году на базе ракеты 9М114 «Кокон» комплекса «Штурм». В 2010 году разработана ее модернизация (9М120-1) с комбинированной радиокомандной и лазерно-лучевой системой управления.