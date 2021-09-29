Комиссия Госдумы пригласила представителей Google для обсуждения работы YouTube

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела пригласила представителей Google для обсуждения работы YouTube по вмешательству в российские выборы, сообщает ТАСС.

«Взаимодействие комиссии Госдумы с компанией Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, состоится в ближайшее время», — заявил глава комиссии Василий Пискарев.

Поводом для вызова представителей Google стало блокировка в YouTube без права восстановления двух каналов RT и избирательная политика видеохостинга по отношению к запретам на вмешательство в выборы.

«Новые правила хостинга относительно критики выборов также вызывают много вопросов: почему нельзя подвергать сомнению только результаты в США и Германии? А Россия, Беларусь, все остальные страны? Или исключение делается только для «избранных»? Это двойные стандарты. Надеюсь, что компания даст ответы на все эти вопросы», — прокомментировал Пискарев.

Ранее Роскомнадзор пригрозил YouTube блокировкой из-за ограничений на каналах RT.