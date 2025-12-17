На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британия завершает подготовку к переброске миротворцев на Украину

Британия готовится к переброске контингента на Украину при прекращении огня
true
true
true
close
Kin Cheung/AP

Великобритания завершает подготовку к переброске воинского контингента на Украину в случае достижения прекращения огня. Об этом сообщил британский портал i Paper со ссылкой на источники в министерстве обороны королевства.

Британские официальные лица уверены, что мирное соглашение близко как никогда прежде, поскольку американские переговорщики готовятся передать Кремлю предложение, поддержанное Украиной.

Министр обороны Джон Хили заявил, что Великобритания «повышает уровень готовности» к развертыванию британских войск в случае заключения соглашения. Он добавил, что присутствие войск будет призвано сдерживать РФ.

«Министерство обороны в настоящее время изучает процедуру «уведомления о переброске» — период времени, необходимый подразделению для готовности к развертыванию, — и разрабатывает планы по определению мест дислокации войск», — говорится в материале.

Кроме того, начинается процесс увеличения расходов на оборудование для обеспечения безопасности войск.

Великобритания утвердила план размещения своих войск на территории Украины в ноябре.

Ранее в Британии заявили, что «очень хорошо подготовились» к отправке войск на Украину.

