Россиянам предложили удобный способ ожидания в очереди за iPhone 13

В социальной сети «ВКонтакте» накануне старта продаж iPhone 13 россиянам предложили удобный способ ожидания в очереди за новинкой. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте сервиса онлайн-объявлений внутри соцсети.

Отмечается, что автор готов за 13 тыс. руб. привезти в очередь мягкое кресло с тканевой обшивкой и двигать на нем покупателя по мере продвижения очереди.

«Гарантия привоза кресла гарантирована», — добавил он. Услуга актуальна для Москвы.

Ранее сообщалось, что в Москве начали продавать места в очереди за новыми моделями iPhone 13. Стоимость услуги отличается в зависимости от дня продаж. Ценник за место составляет до 140 тыс. руб.

Оплата очереди за новым iPhone — традиционный способ заработать для предприимчивых жителей Москвы.

Новые модели iPhone 13 представила Apple на презентации вечером 14 сентября. Компания из Калифорнии показала четыре новинки: 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию мероприятия.