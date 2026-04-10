Петербуржец обстрелял консьержку из-за долгов за коммуналку

В Петербурге мужчина устроил стрельбу в подъезде
В Петербурге полиция задержала 49-летнего мужчину, подозреваемого в стрельбе в подъезде жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 9 апреля на Ленинском проспекте. Мужчина пришел разбираться из-за списаний долгов за коммунальные услуги и поссорился с 65-летней консьержкой.

Во время конфликта он достал ружье и дважды выстрелил в стену. Пострадавших нет, стрелявшего задержали на месте, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого пьяный петербуржец пытался сжечь управляющую компанию из-за отключения воды. Пьяный местный житель пришел в управляющую компанию, разлил на пол бензин и угрожал устроить пожар. Сотрудники вызвали полицию. Стражи порядка задержали дебошира, свои действия он объяснил тем, что в его частном доме отключили воду и он решил «разобраться».

Ранее в Волгоградской области мужчина поссорился с соседом и выстрелил ему в голову.

 
