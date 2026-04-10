Звезда сериала «Саша+Маша» о чувствах на площадке: «Была влюбленность»

Актриса Бирюкова рассказала о нежной дружбе с партнером по «Саше+Маше» Дроновым

Актриса Елена Бирюкова рассказала о съемках с Георгием Дроновым в сериале «Саша+Маша». Воспоминаниями она поделилась в YouTube-шоу «Кипнис».

Артисты отрицали романтические отношения между собой, однако в новом интервью Бирюкова отметила, что влюбленность между ними все-таки была.

«Это, скажем так, не любовь, а некая влюбленность. Когда люди влюбляются в друг друга, но потом понимают, что у них не может быть взаимоотношений, то это переходит в дружбу, длительную, нежную, настоящую дружбу», — сказала она.

Бирюкова посмеялась, что если бы 12-часовые съемочные сцены переросли в отношения, когда пара рядом 24 часа в сутки, долго бы роман не продлился.

Ситком «Саша+Маша» на телеканале ТНТ принес Елене Бирюковой всенародную известность. В российской версии франко-канадского проекта она сыграла жену героя Георгия Дронова.

