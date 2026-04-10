Названа площадь возгорания на месте ЧП в центре Владикавказа

МЧС: площадь пожара на складе пиротехники во Владикавказе составила 750 кв м
Площадь пожара на месте взрыва в складских помещениях, где хранилась пиротехника, в центре Владикавказа составляет 750 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

«Тушение продолжается на площади 750 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, после взрыва площадь обрушения конструкций здания составила 800 квадратных метров. В МЧС уточнили, что пожар тушат 195 человек с использованием 49 единиц техники.

В минздраве РСО-Алания рассказали, что в результате ЧП во Владикавказе пострадали восемь человек, среди которых есть ребенок. Шестерых пострадавших направили в Республиканскую клиническую больницу (РКБ), еще одного — в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи (РКБСМП).

До этого Telegram-канал «ЧП / Владикавказ #1» опубликовал кадры с последствиями происшествия. На них видно, что несколько строений оказались почти полностью разрушены.

По информации МЧС, мощный хлопок произошел в складских помещениях на Партизанском переулке.

Ранее в жилом доме в Санкт-Петербурге взорвался газовый баллон.

 
Теперь вы знаете
Как встать на биржу труда в 2026 году и на какие выплаты можно претендовать?
