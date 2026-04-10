В Госдуме пообещали «достойный ответ» в случае срыва перемирия на Пасху

Армия России достойно ответит в случае срыва пасхального перемирия Украиной. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, ВС РФ должны быть готовы к предотвращению провокаций со стороны ВСУ. Если Киев решит нарушить перемирие, то Москва «достойно ответит», заверил депутат.

«Если будут нарушения, я думаю, мы достойно ответим. <...> Я не думаю, что Зеленский рискнет, но тем не менее нужно быть готовым ко всему», — подчеркнул Соболев.

Россия объявила временное прекращение огня в зоне СВО на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

