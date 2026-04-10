Два человека не выжили во время пожара в московской многоэтажке

РИА Новости: в Москве два человека не выжили во время пожара в многоэтажке

В Москве во время пожара в многоэтажном доме не выжили два человека. Об этом со ссылкой на представителя столичных экстренных служб сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в 16-этажном доме по улице Вильнюсской. В одной из квартир произошел пожар, в результате которого не выжили два человека.

На месте происшествия в данный момент работает следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

До этого годовалая девочка не выжила во время пожара в Подмосковье. В квартире без присмотра взрослых находились еще ее шестилетний брат и девятилетняя сестра, которые смогли выбраться из жилища самостоятельно.

Ранее в Иркутской области мать оставила младенца в горящем доме.