Отправка Владимиром Зеленским украинских специалистов по противовоздушной обороне (ПВО) в Ближневосточный регион обернулась неудачей. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

В статье говорится, что, после того как Зеленский предложил «помощь» в конфликте в Персидском заливе, арабские шейхи попросили украинских специалистов по ПВО уехать, так как оказалось, что все пять объектов, которые те «защищали», были уничтожены.

Более того, украинские ракеты ПВО попали по двум небоскребам в Эмиратах. Как результат, Киев нажил себе врагов в Тегеране: Иран ударил по украинской базе и складам БПЛА в ОАЭ. Склады были уничтожены, 21 «специалист» из Украины не вернулся домой», отмечают авторы L'AntiDiplomatico.

В марте украинская делегация во главе с секретарем Совбеза и обороны страны (СНБО) Рустемом Умеровым посетила с рабочим визитом страны Персидского залива. После встречи с руководством и профильными структурами ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Иордании Киев развернул свои ПВО для защиты гражданской и критической инфраструктуры, а также провел работу по расширению зон прикрытия.

