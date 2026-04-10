Появилось видео из Миропольского Сумской области, перешедшего под контроль РФ

Появилось видео из перешедшего под контроль РФ населенного пункта Миропольское в Сумской области. Его публикует ТАСС.

На кадрах запечатлены бои за населенный пункт.

Как сообщало агентство со ссылкой на источник, незадолго до перехода Миропольского под российский контроль украинская сторона произвела переброску.

«Накануне командование 14-го армейского корпуса ВСУ предприняло попытку переброски резервов с позиций в районе ближайшего села Великий Прикол, однако в результате комплексного огневого воздействия российской армии украинские националисты были уничтожены», — сказали журналистам.

10 апреля российские войска также освободили населенный пункт Диброва в Донецкой народной республике (ДНР).

6 апреля в Минобороны сообщили, что в период с 30 марта по 5 апреля под ВС РФ перешли пять населенных пунктов: два — в Харьковской области, два — в Запорожской области и один — в Сумской области. Неделей ранее, с 23 по 29 марта, российские военные освободили пять населенных пунктов: три — в Харьковской области и два — в ДНР.

Ранее Путин поручил продолжить расширять полосу безопасности по границе РФ и Украины.

 
