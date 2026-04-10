Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина погиб под колесами своего автомобиля, забыв поставить его на стояночный тормоз

Пелагия Тихонова/РИА Новости

В Англии мужчина погиб под колесами собственного автомобиля, забыв поставить его на стояночный тормоз, пишет The Sun.

66-летний Роланд Круминс ехал на работу на своем Land Rover Discovery. По данным следствия, он остановился по неизвестной причине, однако не включил электрический стояночный тормоз, оставив автомобиль на нейтральной передаче.

Когда машина начала катиться вперед, Роланд попытался вернуть контроль над автомобилем, но попал под его колеса. Прибывшие на место экстренные службы обнаружили мужчину без сознания и без пульса. В полиции отметили, что у Круминса практически не было шансов остановить автомобиль вручную из-за его веса и того, как быстро развивались события.

Жена погибшего, Мелани, отдала дань памяти супругу, назвав его «идеальным джентльменом», а также любящим мужем, отцом и дедушкой. По словам семьи, Роланд более 45 лет проработал в сфере розничной торговли, был предан семье и пользовался большим уважением среди коллег и друзей.

Ранее водитель перепутал передачи и въехал в барбершоп с посетителями, попав на видео.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!