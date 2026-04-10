Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Автомобили

«Москвич» решил зарегистрировать товарный знак с необычным названием

АВТОВАЗ

Столичный автозавод «Москвич» подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, если нужно!». Об этом сообщает «Российская газета».

Из данных заявки следует, что под этой маркой могут выпускаться разные товары: от навигационных приборов и научного инструментария до компьютерного оборудования и транспортных средств.

Вероятно, выражение «Можно, если нужно!» перекликается с фразой, которая стала мемом после вышедшего в Сети интервью директора по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олега Груненкова.

В феврале «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?» после того, как эта фраза стала мемом. Таким образом Груненков ответил на вопрос, можно ли разработать автомобиль, аналогичный по уровню BMW.

До этого вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин спрогнозировал, что по итогам 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России сохранятся на уровне 2025 года. По его словам, изменений цен после январской корректировки не будет.

Ранее в «Автовазе» допустили корректировку производственного плана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!