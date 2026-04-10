«Москвич» решил зарегистрировать товарный знак с необычным названием

Столичный автозавод «Москвич» подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, если нужно!». Об этом сообщает «Российская газета».

Из данных заявки следует, что под этой маркой могут выпускаться разные товары: от навигационных приборов и научного инструментария до компьютерного оборудования и транспортных средств.

Вероятно, выражение «Можно, если нужно!» перекликается с фразой, которая стала мемом после вышедшего в Сети интервью директора по продуктам и программам «АвтоВАЗа» Олега Груненкова.

В феврале «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака «Можно, а зачем?» после того, как эта фраза стала мемом. Таким образом Груненков ответил на вопрос, можно ли разработать автомобиль, аналогичный по уровню BMW.

До этого вице-президент «АвтоВАЗа» Дмитрий Костромин спрогнозировал, что по итогам 2026 года продажи новых легковых автомобилей в России сохранятся на уровне 2025 года. По его словам, изменений цен после январской корректировки не будет.

Ранее в «Автовазе» допустили корректировку производственного плана.