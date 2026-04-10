Космонавт раскрыл важное преимущество Российской орбитальной станции

Российская орбитальная станция (РОС) после создания позволит вывести удобство работы космонавтов на новый уровень. Об этом во время беседы с журналистами ТАСС рассказал начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, Герой России Олег Кононенко.

Он отметил, что на базе РОС планируется создать модули, разделенные по своим функциональным обязанностям.

«У нас будут модуль, где мы будем жить, модуль, где будем выполнять эксперименты. <...> Конечно, это позволит вывести комфорт работы космонавтов на новый уровень», — отметил Кононенко.

Герой России подчеркнул, что модули проектируются в соответствии с новыми требованиями. Ожидается, что они будут достаточно большими по объему.

9 апреля генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что развертывание РОС должно начаться через пару лет. По его словам, Российская орбитальная станция будет постепенно заменять Международную космическую станцию (МКС) с 2028 года. Специалист добавил, что сейчас принимаются все необходимые меры для поддержания конкурентоспособности России в космической отрасли.

Ранее в «Роскосмосе» допустили возможность продления работы МКС до конца десятилетия.

 
