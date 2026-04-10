Экономист раскритиковал идею Пашиняна передать армянские железные дороги Казахстану

Экономист Лизан: передача армянских железных дорог Казахстану навредит Армении
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что нахождение железных дорог республики в российской концессии якобы мешает привлечению других международных партнеров, не выдерживает никакой критики. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил экономист Иван Лизан.

Он подчеркнул, что именно Россия загружает транзитные мощности страны, и без ее участия делать это будет попросту некому.

«Вся отлаженная система рухнет, и республика окажется в дезинтеграционном пространстве. <...> Еревану будет сложно даже просто поддерживать текущее состояние полотна», — сказал Лизан.

Он добавил, что географические особенности Армении затрудняют поиск партнеров по железнодорожной сфере. По его словам, теоретически идея Пашиняна могла бы сработать при усилении сотрудничества с Турцией и Азербайджаном, однако на практике Анкаре и Баку не нужны посредники.

Накануне Пашинян допустил возможность обсуждения судьбы российского концессионного управления железными дорогами республики с делегацией Казахстана.

При этом он подчеркнул, что Ереван по-прежнему открыт для диалога с Москвой, и «работа в этом направлении будет продолжена». Однако, при нынешней схеме управления железными дорогами Армения теряет стратегические и конкурентные преимущества, считает политик.

Ранее премьер Армении высказался о разговорах за спиной России.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!