Замглавы МИД Рябков выразил солидарность с Кубой и подтвердил поддержку от России

МИД: Рябков подтвердил намерение России продолжать оказывать помощь Кубе
Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков во время визита на Кубу подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку. Об этом заявили в российском дипведомстве.

«Подтвержден твердый настрой РФ на оказание Кубе необходимой поддержки, в том числе материальной, в ее справедливой борьбе по отстаиванию суверенитета, а также на продолжение поступательного укрепления российско-кубинского диалога», — отмечается в сообщении.

Рябков осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны Соединенных Штатов, а также введенное Вашингтоном энергетическое эмбарго. В МИД подчеркнули, что со стороны России была выражена солидарность с правительством и народом Кубы.

«Подчеркнута необходимость исключения Кубы из списка Государственного департамента США так называемых государств-спонсоров терроризма», — добавили в ведомстве.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!