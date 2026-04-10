Замглавы МИД Рябков выразил солидарность с Кубой и подтвердил поддержку от России

Заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков во время визита на Кубу подтвердил намерение Москвы продолжать оказывать Гаване необходимую поддержку. Об этом заявили в российском дипведомстве.

«Подтвержден твердый настрой РФ на оказание Кубе необходимой поддержки, в том числе материальной, в ее справедливой борьбе по отстаиванию суверенитета, а также на продолжение поступательного укрепления российско-кубинского диалога», — отмечается в сообщении.

Рябков осудил торгово-экономическую блокаду острова со стороны Соединенных Штатов, а также введенное Вашингтоном энергетическое эмбарго. В МИД подчеркнули, что со стороны России была выражена солидарность с правительством и народом Кубы.

«Подчеркнута необходимость исключения Кубы из списка Государственного департамента США так называемых государств-спонсоров терроризма», — добавили в ведомстве.

С 9 января Куба не получала поставок нефти, в связи с чем испытывает острую нехватку топлива. Последнюю отгрузку осуществила Мексика, однако впоследствии поставки были прекращены из-за давления Вашингтона.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.