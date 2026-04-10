Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина выстрелил в беременную женщину, которая посигналила ему на парковке

В США мужчина выстрелил в беременную женщину после столкновения на парковке
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Беременная американка получила пулю после того, как посигналила мужчине на парковке, сообщает KATV.

Инцидент произошел 7 апреля на парковке у ресторана Annie's в Глазго, штат Кентукки. 22-летняя Ава Вудкок, беременная мать-одиночка, находилась за рулем и посигналила мужчине, переходившему дорогу, после чего он открыл огонь по ее автомобилю.

В результате машина потеряла управление и врезалась в другой автомобиль. Женщина была доставлена в больницу, но не выжила. Известно, что до предполагаемой даты родов оставалось менее месяца, но ребенка Авы спасти не удалось.

Стрелка, который скрылся с места происшествия, задержали. Им оказался 24-летний местный житель Брэндон Л. Бонд, задержали, он не признал вины в нападении. Ему предъявили обвинения по трем статьям и назначили государственного адвоката.

Предварительное слушание по делу назначено на 16 апреля. У потерпевшей осталась малолетняя дочь.

Ранее мужчина случайно выстрелил в семимесячную девочку в коляске.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
