Мужчина выстрелил в беременную женщину, которая посигналила ему на парковке

Беременная американка получила пулю после того, как посигналила мужчине на парковке, сообщает KATV.
Инцидент произошел 7 апреля на парковке у ресторана Annie's в Глазго, штат Кентукки. 22-летняя Ава Вудкок, беременная мать-одиночка, находилась за рулем и посигналила мужчине, переходившему дорогу, после чего он открыл огонь по ее автомобилю.
В результате машина потеряла управление и врезалась в другой автомобиль. Женщина была доставлена в больницу, но не выжила. Известно, что до предполагаемой даты родов оставалось менее месяца, но ребенка Авы спасти не удалось.
Стрелка, который скрылся с места происшествия, задержали. Им оказался 24-летний местный житель Брэндон Л. Бонд, задержали, он не признал вины в нападении. Ему предъявили обвинения по трем статьям и назначили государственного адвоката.
Предварительное слушание по делу назначено на 16 апреля. У потерпевшей осталась малолетняя дочь.
