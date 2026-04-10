Первый в России цифровой артист отправится в космос

Цифровой артист Мишка Топ и певица Милана Учайкина записали клип «Взлет» в интерьерах МКС
Первый в России цифровой артист Мишка Топ отправится в космос 12 апреля. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба артиста.

В день 65-летия первого полета человека в космос Мишка Топ и Милана Учайкина представят трек и клип «Взлет» — композицию, отсылающую к подвигу Юрия Гагарина.

На цифровых площадках проекта и в социальных сетях артистов появится клип, в котором Мишка Топ отправится на орбиту. С помощью нейросетей и технологий компьютерного зрения персонажа интегрировали в реальные интерьеры МКС, он будет взаимодействовать с космонавтами и парить в невесомости.

Команда проекта работала на Байконуре, чтобы передать атмосферу космодрома максимально точно и уважительно к реальной космической индустрии. Все визуальные решения создавались при участии и согласовании с Роскосмосом.

Мишку Топ называют первым в России цифровым артистом, это мультиплатформенный бренд, объединяющий музыку, анимацию и технологии. 10-летняя Милана Учайкина — певица, исполнительница треков «Девчачий чат» и «Потому что я русская». Помимо творчества, она занимается танцами, теннисом, горными лыжами и серфингом.

Проект создан при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и АНО «Институт поддержки детского блогинга» в рамках отбора Музконтент ПФКИ.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

