В ЕС разработают законопроект о едином разъеме для зарядки смартфонов

Еврокомиссия представит законопроект обязывающий разных производителей устанавливать одинаковый разъем для зарядки на мобильные телефоны, планшеты и наушники. Новеллу планируется внести 23 сентября, об этом пишет Reuters.

Такую инициативу обсуждают уже более десяти лет. В ЕС также считают, это будет более экологично и удобнее для пользователя.

Более всех нововведение может задеть компанию Apple. Она использует разъемы Lightning, когда большинство других производителей устанавливают USB micro-B или USB-C.

Ранее сообщалось, что производители смартфонов в последние годы добавляют в свои устройства быструю зарядку — они предлагают заряжать гаджеты на запредельной скорости, не давая пользователю внятных ответов на вопрос, насколько это вредно для аккумулятора. Из-за этого в сети появилось множество мифов об этой технологии, вплоть до рассказов о взрывающихся смартфонах. Стоит ли опасаться быстрой зарядки — в материале «Газеты.Ru».