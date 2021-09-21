WSJ: Apple разрабатывает технологию диагностики депрессии

Apple разрабатывает технологию, позволяющую анализировать данные пользователя и выявлять депрессию и нарушение когнитивных способностей. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Специалисты надеются создать алгоритмы, которые будут анализировать данные датчиков, считывающих физическую активность, режим сна и поведенческие способности.

Разработкой проекта вместе с Apple занимаются биотехнологическая компания Biogen Inc. и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, изучающий стресс, тревогу и депрессию.

Отмечается, что исследовательские проекты находятся на начальной стадии, поэтому о внедрении таких функций в продукты Apple утверждать пока рано.

Ранее сообщалось, что корпорация выпустила обновления ОС для iPhone, iPad и Apple Watch. В частности у Apple Watch появились функции контроля качества сна, приложение для медитации.