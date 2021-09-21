Операторов связи в России обяжут блокировать телефоны заключенных

В России операторов связи обяжут в течение трех суток блокировать телефонные номера, которые могут использоваться заключенными, если соответствующее требование последует со стороны Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Минюст внес проект такого постановления в середине сентября, пишут «Известия».

Как сообщает издание, данный документ — это продолжение закона, который был принят весной текущего года. Он направлен в том числе на борьбу с телефонными мошенниками.

В марте президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий отключать от обслуживания сотовые номера, используемые заключенными в местах лишения свободы.

В пояснительной записке к закону говорится, что осужденные используют телефонные номера для совершения преступлений и других противоправных действий. Преступники также с помощью них могут координировать акции в колониях.

Ранее стало известно, что Минюст разрешил арестантам в СИЗО звонить детям, не достигшим 14 лет.