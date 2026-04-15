Россиянам рассказали, как майские праздники отразятся на размерах зарплат

Наличие праздничных дней в мае не отразится на окладах по итогам месяца, а для работающих на сдельной основе предусмотрено вознаграждение за простой из-за дополнительных выходных. Об этом ТАСС заявила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

По ее словам, согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, получающие оклад сотрудники не должны терять в заработке в те месяцы, когда есть нерабочие праздничные и дополнительные выходные дни, установленные российским правительством. При этом размер премий зависит от условий, которые применяются в конкретной организации, отметила депутат.

Также она обратила внимание, что если человек работает по часовой тарифной ставке или на сдельной основе, размер зарплаты за месяц зависит от фактически отработанного времени или объема произведенной продукции. В мае некоторые сотрудники отработают меньше часов или дней, из-за чего они могут теоретически получить меньший доход. Однако трудовое законодательство сокращает их «неравенство» по сравнению с работниками на окладе, рассказала парламентарий.

Стенякина добавила, что если сотруднику установлена часовая тарифная ставка и он работает по стандартной пятидневной рабочей неделе и дополнительно не привлекался к работе в нерабочие праздничные дни (1 и 9 мая), то за эти два дня он должен получить дополнительное вознаграждение.

Первая часть праздников пройдет с 1 по 3 мая — с пятницы по воскресенье. Вторая часть будет с 9 по 11 мая, также три дня, но на этот раз с субботы по понедельник из-за переноса выходного дня.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россияне во второй половине мая получат большую часть зарплаты, чем в первой.

