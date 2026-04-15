Названы продукты, которые нельзя есть перед сном из-за риска бессонницы

Врач Галкина: сладости и острая еда могут привести к бессоннице
Многие люди недооценивают связь между вечерним рационом и бессонницей, хотя именно пищевые привычки нередко становятся причиной нарушений сна. О том, какие продукты могут негативно влиять на качество сна, «Газете.Ru» рассказала нутрициолог «СМ-Клиника» Алина Галкина.

В первую очередь, по ее словам, это продукты, содержащие кофеин. Это не только кофе, но и крепкий чай, шоколад, энергетические напитки.

«Кофеин стимулирует центральную нервную систему, повышает уровень бодрствования и может сохранять эффект в течение 6–8 часов. Даже если вам кажется, что «чашка чая не влияет», на уровне биохимии это может препятствовать нормальному засыпанию», — объяснила Галкина.

Также она посоветовала ограничивать вечером продукты с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.

«Сладости, выпечка, десерты вызывают резкий подъем уровня глюкозы в крови, а затем столь же быстрое его падение. Такие «качели» могут провоцировать ночные пробуждения, чувство тревоги и поверхностный сон», — отметила нутрициолог.

Отдельное внимание специалист уделила тяжелой и жирной пище, которая также неблагоприятно влияет на сон. По ее словам, жареные блюда, фастфуд, жирное мясо требуют длительного переваривания и перегружают желудочно-кишечный тракт. В результате организм вместо отдыха продолжает активно работать, что может проявляться ощущением тяжести, дискомфорта и трудностями с засыпанием.

«Кроме того, ухудшает качество сна острая пища. Она может вызывать изжогу и раздражение слизистой желудка, особенно если человек ложится спать вскоре после еды. В горизонтальном положении риск гастроэзофагеального рефлюкса увеличивается, что также нарушает сон», — добавила Галкина.

Одним из распространенных факторов нарушения сна остается алкоголь. Несмотря на субъективное ощущение расслабления, он нарушает структуру сна, делает его поверхностным и фрагментированным. Человек может быстрее заснуть, но чаще просыпается ночью и не чувствует себя отдохнувшим утром.

«Кроме того, нежелательны перед сном большие порции еды в принципе. Переедание приводит к перерастяжению желудка, дискомфорту и активации пищеварительных процессов в то время, когда организм должен переходить в режим восстановления», — добавила специалист.

По ее словам, оптимальный вариант — легкий ужин за 2–3 часа до сна. Предпочтение стоит отдавать продуктам, которые легко перевариваются: нежирному белку, овощам, небольшому количеству сложных углеводов. Такой подход позволяет организму спокойно завершить пищеварение и перейти к полноценному отдыху.

«При регулярных проблемах со сном важно оценивать не только питание, но и образ жизни в целом, однако корректировка вечернего рациона является одним из самых доступных и эффективных способов улучшить качество сна», — резюмировала нутрициолог.

