Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

В России введут новый порядок предоставления мест в студенческих общежитиях

С нового учебного года введут единые правила предоставления общежитий студентам
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Минпросвещения и Минобрнауки предложили утвердить единый порядок предоставления общежитий студентам, который может начать действовать с начала нового учебного года, следует из проекта приказа, опубликованного в банке документов правительства.

«Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в документе.

Согласно документу, для получения места в общежитии студенту необходимо подать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие факт обучения по очной или заочной форме, а также отсутствие регистрации и жилого помещения в собственности в месте нахождения образовательной организации.

Дополнительно представляются документы, для признания студенческой семьи нуждающейся в отдельной комнате. Это документы, подтверждающие заключение брака, рождение детей, а также возраст обучающихся.

Из проекта приказа также следует, что решение о предоставлении общежития принимает комиссия, которая создается в образовательной организации.

Ранее в Госдуме предложили обязать вузы открывать свои детсады.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
