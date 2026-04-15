В районе Анапы прогремели взрывы

SHOT: в районе Анапы прозвучало несколько взрывов

В районе Анапы произошла серия взрывов. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По словам местных жителей, со стороны моря прозвучало 6-7 глухих взрывов, в небе были видны вспышки. Очевидцы утверждают, что грохот, от которого тряслись окна, продолжается уже около 15 минут.

6 апреля сообщалось, что после атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск повреждения получили 100 домов.

ВСУ начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля. Системы оповещения и оперативные службы в ряде городов — Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике — были приведены в состояние готовности. В результате ударов пострадали 10 человек.

2 апреля стало известно, что обломки украинских беспилотников упали на территории трех домовладений в Анапе.

Ранее Сочи пережили 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.