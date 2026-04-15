Россиянам объяснили, как правильно проверять квитанцию за ЖКУ

Сложности с квитанцией за ЖКУ у жителей чаще всего возникают в момент, когда нужно понять, за счет какой именно строки изменилась сумма. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор УК ИнтерУют Ален Лебедев.

«Наибольшую путаницу, как правило, вызывают начисления, связанные с содержанием общего имущества, корректировками прошлых периодов, задолженностью и пенями: в одном платежном документе могут одновременно отображаться текущие платежи, перерасчеты и доначисления, поэтому одинаковый рост итоговой суммы в двух квитанциях может иметь разную природу», — объяснил он.

По данным компании, на вопросы, связанные с начислениями, расшифровкой квитанции и порядком формирования платежей, пришлось более 50% всех обращений жителей за весь 2025 год.

При этом собственники нередко воспринимают всю квитанцию как платеж, который полностью уходит в управляющую компанию, хотя значительная часть суммы может приходиться на коммунальные услуги, начисляемые в пользу ресурсоснабжающих организаций.

По оценке эксперта, проверять квитанцию нужно в четкой последовательности.

«Сначала нужно отделить текущие начисления от перерасчетов, доначислений, задолженности и пеней. Затем – проверить по каждой коммунальной услуге объем потребления, сверить его с показаниями приборов учета, а также посмотреть тариф и расчетный период. После этого уже разбирать корректировки и дополнительные строки, чтобы понять, относятся ли они к текущему месяцу или к прошлым периодам. Только в такой логике можно увидеть, где произошло объективное изменение суммы, а где действительно нужны дополнительные уточнения», – поделился Лебедев.

Лебедев отмечает, что одна из самых сложных для восприятия частей квитанции – плата за содержание жилого помещения. Жители нередко воспринимают ее как абстрактную плату за работу управляющей компании, хотя большая часть этого тарифа – обязательные ежемесячные расходы дома: обслуживание лифтов, внутридомового газового оборудования, фонд оплаты труда сотрудников, круглосуточная аварийно-диспетчерская служба, административные расходы управляющей организации и налоги.

В этот же блок входят услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержание и текущий ремонт общего имущества, а также коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества. Поэтому с точки зрения структуры платы речь идет не об одном условном платеже, а о целом наборе обязательных расходов на функционирование и содержание дома.

При этом более подробную структуру строки содержание и ремонт жители могут посмотреть в приложении к договору управления многоквартирным домом. Его можно запросить в своей управляющей компании либо ознакомиться с документом на сайте ГИС ЖКХ, где размещаются основные сведения о договоре управления и перечне работ и услуг по содержанию дома.

«УК – это администратор расходов. Ее задача заключается в том, чтобы дом был укомплектован необходимыми сотрудниками, такими как электрики, сантехники, дворники и уборщики, а в случае аварии диспетчер в любое время дня и ночи принял заявку, и аварийная бригада незамедлительно выехала на вызов. Остальная часть тарифа направляется на благоустройство дома и текущий ремонт. Какую сумму на это закладывать, жители решают сами, исходя из состояния дома и своих потребностей, а совет дома контролирует расходы по этой статье», – подчеркнул эксперт.

Как считает Лебедев, дополнительную путаницу в платежный документ вносит и действующая схема расчетов: даже в домах, где коммунальные услуги оплачиваются напрямую поставщикам ресурсов, коммунальные ресурсы на содержание общего имущества жители по-прежнему видят через управляющую организацию. Эксперт считает, что более понятной для жителей была бы модель, при которой начисление этого блока также велось бы поставщиками ресурсов, а у УК оставалась бы прежде всего функция обслуживания дома.

«Пока собственник смотрит на квитанцию только как на платеж за свою квартиру, значительная часть начислений неизбежно кажется ему избыточной. Когда человек понимает, что подъезд, кровля, инженерные сети, двор – это тоже зона его ответственности, он и на квитанцию начинает смотреть, как на отражение того, как именно содержится дом и за что в нем платят все жители», – подытожил Лебедев.

