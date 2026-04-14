ВСУ атаковали Липецкую область, один человек погиб. Откуда летели дроны?

Стало известно о состоянии пострадавших при атаке БПЛА на Елец
ВСУ в ночь на 14 апреля атаковали Россию почти сотней беспилотников. В Ельце в результате удара погибла женщина и пострадали еще пятеро человек. По словам военного летчика, генерал-майора Владимира Попова, дроны, атаковавшие Липецкую область, могли запустить с территории линии соприкосновения в зоне спецоперации. Он отметил, что украинская армия специально наносит удары по жилым районам, так как они менее защищены, чем объекты ВПК.

ВСУ в ночь на 14 апреля атаковали с помощью беспилотников Липецкую область. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

«Елец подвергся атаке беспилотников. К сожалению, есть жертвы. В доме на улице Черокманова погибла женщина. <...> Еще пять человек пострадали, из них четверо госпитализированы», — рассказал губернатор области.

Портал Gorod48.ru раскрыл, что погибшей женщине было 45 лет. Один из пострадавших, как уточнили в правительстве региона, находится в тяжелом состоянии, еще двое — в стабильном. Четвертого раненого уже выписали из больницы.

По данным «Осторожно, новости», повреждения в результате атаки получили несколько домов в Ельце — в них выбило стекла и рамы. В доме на улице Черокманова также выбило дверь в подъезд. Для тех людей, кто пока не может вернуться в свои квартиры, организовали пункт временного размещения на базе школы, сообщил мэр города Вячеслав Жабин.

Кроме Ельца, удару БПЛА в ночь на 14 апреля также подверглось липецкое село Долгоруково. После падения обломков беспилотника там возник пожар в жилом доме. По словам Артамонова, в результате инцидента никто не пострадал. Всех жильцов эвакуировали — сейчас они находятся у родственников. Возгорание было потушено.

Всего средства ПВО, по данным Минобороны РФ, сбили за ночь 97 беспилотников. Дроны уничтожили не только в Липецкой области, но и над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями, а также над Крымом и акваторией Азовского моря.

Откуда летели дроны

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru предположил, что БПЛА, атаковавшие Липецкую область, могли быть запущены с территории линии соприкосновения в зоне спецоперации.

«Беспилотники в сторону Липецкой, Воронежской областей проходят между Донецком и Луганском через линию соприкосновения с направления Дружковки, Славянско-Краматорской агломерации. Там идут бои, через эту территорию беспилотникам проще проникнуть на нашу территорию. Потому что идет огневое воздействие, маневренные бои, летает куча беспилотников, которые работают по переднему краю. И под шумок подлетают дроны средней и большой дальности», — отметил эксперт.

По его словам, БПЛА могли использовать данные разведки со спутниковых систем. Попов уточнил, что разведданные из США поступают через Германию, Польшу и другие страны НАТО, хоть и с небольшой задержкой, поэтому ВСУ имеют возможность сопровождать полеты беспилотников на дальние расстояния.

Вместе с тем летчик не исключил, что дроны могли быть запущены и из близлежащих в региону районов.

«Предателей хватает, не нужно этого исключать. Хотя по Липецкой и Воронежской областям противник чаще работает не столько с нашей территории, сколько со своей», — добавил Попов.

Он подчеркнул, что украинская армия специально наносит удары по жилым районам, так как они менее защищены, чем объекты ВПК.

 
