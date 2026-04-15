Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

В США признали потерю на Ближнем Востоке беспилотника стоимостью $240 млн

U.S. Navy

Военно-морские силы Соединенных Штатов официально признали потерю на Ближнем Востоке дорогостоящего беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом, ссылаясь на документ военно-морского ведомства, сообщает РИА Новости.

В нем говорится, что 9 апреля потерпел крушение разведывательный беспилотник MQ-4C Triton. Утверждается, что пострадавших среди личного состава нет. При этом в целях оперативной безопасности место падения дрона не разглашается.

По имеющимся данным, стоимость беспилотника MQ-4C составляет почти $240 млн.

9 апреля сообщалось, что американский беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton подал сигнал бедствия во время полета над Ормузским проливом. При этом дрон продолжил полет, однако вскоре у него начали наблюдаться сбои в работе транспондера. Позже, севернее Бахрейна Triton за несколько минут резко снизился с 16 км до 3 км. При этом произошло отключение транспондера БПЛА.

24 марта стало известно, что стратегический бомбардировщик B-52 военно-воздушных сил США подал сигнал бедствия над Великобританией.

Ранее в Пентагоне признали превосходство России в производстве высокотехнологичных дронов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!