В США признали потерю на Ближнем Востоке беспилотника стоимостью $240 млн

Военно-морские силы Соединенных Штатов официально признали потерю на Ближнем Востоке дорогостоящего беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом, ссылаясь на документ военно-морского ведомства, сообщает РИА Новости.

В нем говорится, что 9 апреля потерпел крушение разведывательный беспилотник MQ-4C Triton. Утверждается, что пострадавших среди личного состава нет. При этом в целях оперативной безопасности место падения дрона не разглашается.

По имеющимся данным, стоимость беспилотника MQ-4C составляет почти $240 млн.

9 апреля сообщалось, что американский беспилотник Northrop Grumman MQ-4C Triton подал сигнал бедствия во время полета над Ормузским проливом. При этом дрон продолжил полет, однако вскоре у него начали наблюдаться сбои в работе транспондера. Позже, севернее Бахрейна Triton за несколько минут резко снизился с 16 км до 3 км. При этом произошло отключение транспондера БПЛА.

