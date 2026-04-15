США ударили по судну в Тихом океане

Военные США нанесли удар по судну, якобы участвующему в наркотрафике

Военные США ударили по судну, которое якобы перевозило наркотики в восточной части Тихого океана. Об этом в социальной сети Х сообщило Южное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов (SOUTHCOM).

«Оперативная группа Southern Spear («Южное копье») нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана», — сказано в сообщении.

По информации командования, в результате атаки были ликвидированы четверо мужчин.

25 марта в SOUTHCOM сообщили, что американские военнослужащие атаковали судно, связанное с «террористическими организациями». Американская разведка подтвердила, что корабль курсировал по известным маршрутам наркоторговли в Карибском бассейне и якобы был вовлечен в незаконный оборот наркотиков. В ходе удара были ликвидированы четверо мужчин.

Операция «Южное копье», начатая в 2025 году, — это военная и разведывательная кампания США, нацеленная на выявление и пресечение деятельности транснациональных преступных морских сетей, прежде всего связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ранее сообщалось, что США начали нести потери у берегов Венесуэлы.