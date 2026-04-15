Кулич и секс-игрушки: 20-летнюю девушку задержали после публикации оскорбительного фото

Жительницу Петербурга задержали после публикации оскорбительного фото
Jirapong Manustrong/Shutterstock/FOTODOM

В Петербурге задержана 20-летняя местная жительница после публикации фото кулича и секс-игрушки в интернете. Об этом сообщает Следком Ленинградской области в Telegram-канале.

В Следственном комитете уточнили, что жительница города Мурино Всеволожского района Ленинградской области задержана в рамках уголовного дела по статье 148 УК РФ о нарушении права на свободу совести и вероисповеданий.

Предварительно, девушка сделала фото, оскорбляющее религиозные чувства верующих, и разместила его в мессенджере. Отмечается, что в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

По информации телеканала «78», на фото был изображен кулич и секс-игрушка, лежащая на столе. В настоящее время все аккаунты подозреваемой в социальных сетях удалены.

До этого в Москве 27-летняя девушка сделала кальян на куличе. Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом для него стало завирусившееся в соцсетях видео, в котором она по просьбе одного из клиентов делает «кальян на куличе». Ее мать при этом заявила, что дочь всегда была верующей и с уважением относилась к религии.

Ранее религиовед объяснил возбуждение дела против девушки, забившей кальян на куличе.

 
