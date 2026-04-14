«Объединятся против Израиля». Ждать ли новых войн на Ближнем Востоке

Израильский солдат выходит из военной машины недалеко от израильско-ливанской границы, на севере Израиля, 13 апреля 2026 года

Израильское издание The Jerusalem Post сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил руководству Израиля возможностью начала военных действий. Подобное заявление он якобы сделал в связи с действиями Израиля в Ливане. Однако позже Анкара опровергла эту информацию, обвинив источник в желании спровоцировать очередной виток конфликта в регионе. В свою очередь Иран и США продолжают вести переговоры о прекращении боевых действий, но без особых успехов. Стоит ли ждать новых военных конфликтов на Ближнем Востоке и завершится ли война США в Иране — в материале «Газеты.Ru».

В воскресенье, 12 апреля, издание The Jerusalem Post со ссылкой на неназванные источники сообщило, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган якобы заявил о возможности войны с Израилем из-за действий администрации премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Ливане.

Это сообщение сразу же вызвало широкий резонанс в израильских СМИ. Министр по делам культурного наследия Израиля Амихай Элияху назвал Эрдогана «мегаломанским диктатором» с империалистическими стремлениями. Однако позже Центр по противодействию дезинформации при управлении по коммуникациям Турции опроверг сообщение The Jerusalem Post.

«Утверждения в этих сообщениях не отражают факты и представляют собой нарративы, направленные на подрыв региональной стабильности. При разрешении региональных кризисов и споров Турция всегда отдавала приоритет международному праву и дипломатическим каналам, придерживаясь подхода, который снижает напряженность, а не повышает ее», — говорится в заявлении Центра.

Ложные сообщения появились на фоне продолжающейся напряженности в связи с американо-израильской войной против Ирана и начавшейся операции Израиля на юге Ливана.

Несмотря на то, что Вашингтон и Тегеран сейчас находятся на стадии переговоров, говорить о скором завершении конфликта пока еще рано. Тем более, что в ходе встречи в Исламабаде сторонам не удалось достичь четких договоренностей.

Разворошенное гнездо Ближнего Востока

После начала военной операции Израиля и США против Ирана ливанская группировка «Хезболла» в знак поддержки Тегерана открыла огонь по Израилю. Это спровоцировало израильское наступление, в результате которого, по данным ливанских властей, погибло более 2 тыс. человек и более 1 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Израильские власти заявили о намерении оккупировать южный Ливан до реки Литани, которая впадает в Средиземное море примерно в 30 км от израильской границы. Для стабилизации ситуации США инициировали прямые переговоры между правительствами Израиля и Ливана, но без участия «Хезболлы».

Новый масштабный военный конфликт на Ближнем Востоке будет возможен, если Соединенные Штаты откажутся от вмешательства и защиты Израиля, заявила «Газете.Ru» политолог-международник Наталья Елисеева.

«Израиль находится в довольно печальном положении в том плане, что он окружен различными странами, которые благодаря политике, проводимой премьером Нетаньяху, настроены против Израиля. Однако, когда изначально начинались конфликты, не связанные с Ираном и американцами, когда Израиль начинал бомбить палестинцев, многие в регионе занимали выжидающую позицию, понимая, что за Нетаньяху будет стоять и Трамп», — пояснила аналитик.

По ее мнению, новый конфликт на Ближнем Востоке возможен и в случае, если другие страны региона «объединятся в коалицию против Израиля, так как в одиночку никто выступать не будет».

При этом эксперты исключают активное участие США в новых конфликтах на Ближнем Востоке после неоднозначной операции в Иране.

«Возобновление активных боевых действий между Ираном и Израилем и разжигание какого-то нового конфликта в ближневосточном регионе возможно, но это будет без прямого участия Соединенных Штатов. Даже тема продолжения войны с Ираном крайне непопулярна в США, а уж говорить о возможности участия в другом конфликте и вовсе не стоит», — считает политолог, американист Малек Дудаков.

По его мнению, тема Ближнего Востока становится чрезвычайно токсичной для американской администрации .

«Перед выборами в конгресс у Трампа есть огромное количество других, не связанных с Ближним Востоком, проблем. Ему нужно как можно скорее выйти из этой тупиковой ситуации, чтобы успеть до ноября и выборов в конгресс выровнять рейтинги», — заключил Дудаков.

Когда США закончат на Ближнем Востоке?

Делегация Ирана на переговорах с американской стороной, которые прошли 11 и 12 апреля в Исламабаде, отказалась выполнять требования США о полном открытии Ормузского пролива для судоходства, а также о прекращении обогащения урана и уничтожении соответствующих промышленных предприятий. Иран также отказался от прекращения финансовой поддержки движений ХАМАС в Палестине и «Хезболла» в Ливане.

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс предупредил, что Вашингтон ждет, когда Тегеран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства, иначе в переговорах произойдут кардинальные изменения.

«Мы ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к открытию Ормузского пролива. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров, которые мы с ними ведем», — предупредил Вэнс.

В свою очередь Иран потребовал, чтобы пять арабских стран выплатили компенсации за «соучастие» в войне против него. Об этом заявил постпред Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий», — сказал дипломат.

Во всех действиях Белого дома на Ближнем Востоке заметны отчаяние и «метания», которые вызваны тем, что Штаты буквально не понимают, как им выходить из того, что они начали на Ближнем Востоке, отмечает Малек Дудаков.

«На переговорах Штаты продолжают придерживаться максималистской и нереалистичной позиции, так как Иран де-факто продолжает контролировать Ормузский пролив. Подобный подход абсолютно бессмысленен, потому что они просто усугубляют энергокризис», — пояснил политолог.

Угрозы Вэнса возобновить боевые действия — это, по оценке американиста, «смехотворная попытка» оказать хоть какое-то давление на Иран.

«Возобновление боевых действий в Иране или втягивание США в любой другой конфликт в регионе вызовет бурю негодования в американском обществе. Рейтинги Трампа и так просели. Почти две трети американцев выступают за немедленное перемирие и прекращение боевых действий. Поэтому Вэнсу на втором раунде переговоров придется занять более мягкую позицию», — заявил Дудаков.

Он уверен, что Тегеран не упустит своего шанса и будет «додавливать Вашингтон» по всем пунктам, возможно, даже потребует от Штатов повлиять на своих союзников в регионе.

Несмотря на то, что конфликт США и Ирана далек от завершения, можно с уверенностью утверждать, что американцы не будут проводить наземных операций и не будут втягиваться в другие конфликты в регионе, полагает политолог, американист Александр Асафов.

«Пока что ситуация на Ближнем Востоке продолжает находиться в стадии эскалации, несмотря на заявления о том, что она уже близка к завершению. Американцы, безусловно, хотят завершить конфликт как можно быстрее, потому что издержки растут, но здесь многое зависит уже не от них», — сказал политолог «Газете.Ru».

По его мнению, встречные требования Ирана о выплате репараций также выглядят не вполне реальными, и пока стороны не начнут выдвигать действительно выполнимые условия, конфликт будет продолжаться .

Если трезво оценивать изначальные цели, которые Трамп раскрыл перед началом операции в Иране, и то, чего удалось достичь сейчас, становится ясно, что ни одна из основополагающих целей этой кампании не была достигнута, отметил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«По факту Штаты сейчас получили только ущерб на десятки миллиардов долларов, но не достигли ни одной из поставленных целей. Иран также получил большой удар по экономике, так что вполне логично, что он хочет попытаться его компенсировать репарациями. Однако для Трампа это еще и репутационно плохая история. Иран стал для него фактически чемоданом без ручки, потому что и бросить все как есть он не может, но и бросить очень хочется, потому что одни неприятности от этой кампании», — заявил эксперт.