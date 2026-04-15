СМИ: в Венгрии возмутились победой Мадьяра на парламентских выборах

The European Conservative: венгры возмущены победой партии «Тиса»
Marton Monus/Reuters

Граждане Венгрии с осуждением отнеслись к ликованию западных лидеров из-за поражения экс-премьера страны Виктора Орбана на выборах в парламент. Об этом сообщает The European Conservative.

Отмечается, что жители парламентской республики без одобрения встретили победу оппозиционного политика из партии «Тиса» Петера Мадьяра. Издание сообщает, что венгры ставят на первое место семейные ценности и сильную экономику, а также суверенитет страны. Тогда как с этими ценностями традиционно связывают политику Орбана.

«Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее «разрушителем», — говорится в материале.

До этого политолог Иван Пятибратов раскрыл тактику нового премьера Венгрии в отношениях с Россией и Евросоюзом. Он выразил мнение, что Мадьяр постарается восстановить отношения с Евросоюзом, в том числе в вопросах энергетики, антироссийских санкций и доступа к ресурсам. Однако оперативно отказаться от российских энергоносителей Будапешт не сможет, хотя в перспективе будет к этому стремиться.

Ранее СМИ рассказали, как Мадьяр «очистит» правительство от Орбана.

 
