Черногория может отложить введение виз для россиян

В парламенте Черногории заявили об отсутствии решения о введении виз для россиян
Черногория еще не приняла окончательного решения о введении виз для граждан Российской Федерации. Об этом в беседе с «Известиями» заявил вице-спикер черногорского парламента Николла Камадж.

По словам политика, соответствующий вопрос рассматривается властями балканского государства в рамках процесса его интеграции в Европейский союз.

«На данном этапе нет официально подтвержденного решения или точных сроков», — сказал он.

До этого в посольстве Черногории в Москве заявили, что Подгорица введет визы для россиян в третьем квартале 2026 года. По данным дипмиссии, такое решение было принято властями страны в соответствии с обязательствами, взятыми на пути к членству в ЕС. Согласно этим требованиям, страна должна привести свою визовую политику в соответствие с политикой Евросоюза к концу третьего квартала 2026 года, то есть к концу сентября. Это в том числе подразумевает отмену безвизового въезда в страну для россиян.

Сейчас граждане РФ могут въезжать в Черногорию без визы и находиться на территории государства без нее в течение 30 дней.

Ранее сообщалось, что россияне стали меньше интересоваться визами в Европу.

 
