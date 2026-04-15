СМИ: Трамп завершил операцию против Ирана

Fox News: Трамп заявил о завершении операции против Ирана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждает о завершении военной операции против Ирана. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на американского лидера.

До этого Трамп рассказал о следующем раунде переговоров между США и Ираном. Американский лидер сообщил, что новый раунд переговоров между Соединенными Штатами и Ираном может пройти в течение ближайших двух дней — 15, 16 апреля.

11 апреля прошли переговоры США и Исламской Республики при посредничестве Пакистана, на которых обсуждались вопросы разблокировки Ормузского пролива, иранской ядерной программы, снятия санкций против Тегерана и окончания боевых действий.

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс подчеркнул, что Штаты «четко обозначили» свои «красные линии», однако Тегеран не согласился на условия Вашингтона.

В марте президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что РФ остается верным другом и надежным партнером Ирана в нынешнее тяжелое время

Ранее Израиль начал подготовку к возможному возобновлению войны с Ираном.