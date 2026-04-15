Sky News: минобороны Великобритании должно в этом году сэкономить £3,5 млрд

Правительство Великобритании поручило министерству обороны страны сэкономить в этом году £3,5 млрд бюджетных средств. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Sky News.

По их данным, дефицит бюджета вызван нехваткой средств даже для реализации официально утвержденной военной программы, не говоря уже об амбициозных заявлениях премьер-министра Кир Стармера о подготовке вооруженных сил к войне. Министерство обороны надеялось на выделение дополнительных средств в рамках масштабного десятилетнего плана по инвестициям в новые вооружения и технику, но правительство до сих пор так и не утвердило программу оборонных инвестиций. Министерство финансов оказывает на военных серьезное давление, требуя от них искать новые способы сокращения расходов.

По словам собеседников телеканала, на этой неделе командование вооруженных сил встретится для обсуждения проблем с финансированием.

В январе начальник британского генерального штаба Ричард Найтон заявил, что армия недостаточно подготовлена для защиты страны в случае крупного конфликта.

Ранее на Западе заявили о крахе военной мощи Британии.