Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Британских военных хотят посадить на режим жесткой экономии бюджетных средств

Sky News: минобороны Великобритании должно в этом году сэкономить £3,5 млрд
Правительство Великобритании поручило министерству обороны страны сэкономить в этом году £3,5 млрд бюджетных средств. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Sky News.

По их данным, дефицит бюджета вызван нехваткой средств даже для реализации официально утвержденной военной программы, не говоря уже об амбициозных заявлениях премьер-министра Кир Стармера о подготовке вооруженных сил к войне. Министерство обороны надеялось на выделение дополнительных средств в рамках масштабного десятилетнего плана по инвестициям в новые вооружения и технику, но правительство до сих пор так и не утвердило программу оборонных инвестиций. Министерство финансов оказывает на военных серьезное давление, требуя от них искать новые способы сокращения расходов.

По словам собеседников телеканала, на этой неделе командование вооруженных сил встретится для обсуждения проблем с финансированием.

В январе начальник британского генерального штаба Ричард Найтон заявил, что армия недостаточно подготовлена для защиты страны в случае крупного конфликта.

Ранее на Западе заявили о крахе военной мощи Британии.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!