В Люберцах 7 школьниц осудили за сексуальное насилие в туалете

В Подмосковье семь школьниц в возрасте от 15 до 16 лет получили тюремные сроки за избиение и сексуальное насилие, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.

Как установил суд, в декабре 2024 года школьницы избили одноклассницу в туалете СОШ столичного района Котельники. В тот же день, приехав в город Люберцы, они избили знакомую им 14-летнюю девочку, «а также совершили иные действия сексуального характера», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В итоге приговором Люберецкого городского суда двум школьницам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 и 4,6 года в воспитательной колонии, остальным — в виде 1,6 года лишения свободы условно. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших.

До этого другие российские школьники разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий. Инцидент произошел в храме святителя Николая Чудотворца в Самаре. Два мальчика зашли в туалетную комнату, где «сходили по-большому» в писсуар, а также изрисовали стены нацистской символикой, изображениями половых органов и надписями на военную тематику с помощью фекалий.

Ранее в Уфе подросток с ножом напал на студентов в общежитии и нарисовал на стене свастику.

 
