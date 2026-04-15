Туристка из России рассказала о встрече на Бали с очень опасной змеей

РИА Новости: россиянка столкнулась на Бали с одной из самых ядовитых змей
Россиянка во время серфинга на индонезийском острове Бали столкнулась с одной из самых ядовитых морских змей в мире. Об этом женщина рассказала РИА Новости.

Россиянка по имени Лия рассказала РИА Новости, что во время серфинга на Бали столкнулась со смертельно ядовитой морской змеей у побережья популярного района Чангу.

Змея, появившаяся у побережья популярного района Чангу, привлекла внимание россиянки необычным окрасом — контрастными черно-белыми полосами. По словам женщины, она впервые увидела змею на Бали и не знала, ядовито ли пресмыкающееся. Позже россиянка выяснила, что встретила желтогубого плоскохвоста, который является одной из самых ядовитых морских змей в мире.

Яд желтогубого плоскохвоста относится к сильнейшим нейротоксинам, поражающим нервную систему и блокирующим передачу импульсов к мышцам. Укус этой змеи, который часто безболезненный и поэтому остается незамеченным, может вызвать паралич и остановку дыхания. При этом желтогубый плоскохвост, как правило, неагрессивен и редко нападает на людей.

7 апреля сообщалось, что турист, снявший номер в отеле Таиланда, проснулся утром с коброй на шее.

Ранее россиян предупредили о пробуждении гадюк.

 
