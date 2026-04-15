В ФРГ сообщили о требовании Зеленского к Мерцу

BZ: Зеленский потребовал от Мерца быстро обеспечить Украину кредитом
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения ФРГ потребовал от канцлера Германии Фридриха Мерца быстро предоставить Киеву кредит Евросоюза на сумму €90 млдр. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Зеленский встретился с канцлером Мерцем в канцелярии и выдвинул ключевое требование: Украина хочет получить доступ к кредиту ЕС в размере 90 миллиардов евро», — говорится в статье.

Как отмечается в публикации, украинский лидер считает, что Германия «должна взять на себя ведущую роль в Евросоюзе и быстро добиться политического одобрения кредита».

По словам автора материала, такая спешка Киева вызвана поражением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах. Он подчеркнул, что даже после победы лидера венгерской оппозиционной партия «Тиса» Петера Мадьяра проукраинский курс Будапешта «отнюдь не гарантирован». Ведь скептицизм в отношении Украины также широко распространен именно среди граждан Венгрии, что «еще больше ограничивает доступные политические возможности», добавил автор.

14 апреля представитель Еврокомиссии Бала Уйвари заявил, что ЕК отложила на второе полугодие 2026 года предоставление Киеву финансирования на сумму €90 млрд. Он уточнил, что на эти выплаты все еще наложено вето Венгрии и Словакии.

Ранее Мадьяр заявил, что не будет возражать против предоставления Украине кредита Евросоюза на €90 млрд.

 
Возможный рост цен на интернет, неудавшийся теракт в Москве и тренажер для ЕГЭ. Главное за 14 апреля
