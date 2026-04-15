Вэнс рассказал об «остановке» поставок оружия Украине

Вэнс назвал достижением администрации США остановку поставок оружия Украине
Daniel Cole/Reuters

Остановка прямых поставок американского оружия Украине является одним из главных достижений нынешней администрации США. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, сообщает ТАСС.

По словам политика, он по-прежнему считает правильным то, что Вашингтон решил прекратить финансирование украинского конфликта.

«И это одно из тех достижений нашей администрации, которые вызывают у меня больше всего гордости: мы сказали Европе, что если вы хотите покупать оружие, то можете это делать, но Соединенные Штаты больше не покупают оружие и не отправляют его на Украину», — сказал Вэнс в ходе своего выступления на форуме в Университете Джорджии.

Он также подчеркнул, что США «ушли из этого бизнеса».

3 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако Киев должен к этому готовиться.

23 марта генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что США продолжают помогать Киеву разведывательной информацией, а также обеспечивают поставки оружия на Украину совместно с европейцами.

Ранее в США заявили, что страна будет рада продать Украине оружие за счет кредита Евросоюза.

 
