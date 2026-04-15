Трамп сделал одно признание

Президент США Дональд Трамп заявил, что любит Францию. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с журналисткой французского телеканала LCI.

Представительница СМИ позвонила американскому лидеру в ходе встречи по Ирану. Глава Белого дома ответил на звонок, но сообщил, что сейчас не может общаться.

«Я сейчас на совещании, напрямую разбираюсь с Ираном, поэтому не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Францию», — сказал Трамп.

2 апреля Трамп вновь «подколол» президента Франции Эммануэля Макрона. На этот раз — по поводу отношений с его супругой Брижит. Американский лидер заявил, что французский президент «все еще восстанавливается после удара в челюсть» от своей жены.

Позже Макрон назвал «неподобающими» комментарии Трампа о его супружеской жизни. Глава Франции сказал, что слова его американского коллеги «не являются ни изысканными, ни достойными».

31 марта Трамп заявил, что США не забудут отказ Франции разрешить американским самолетам, направляющимся в Израиль с военными грузами, пролетать над французской территорией.

До этого президент России Владимир Путин сравнил американского лидера с танком.

Ранее Трамп предупредил Макрона о его «скорой отставке».