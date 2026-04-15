Стали известны планы Пугачевой на день рождения

Певица Алла Пугачева отпразднует свой день рождения на Кипре с семьей. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, торжество пройдет в заведении, которое будет закрыто для других посетителей. Артистка будет отмечать праздник только семьей, отметил источник.

Также он рассказал, что средний чек в этом заведении составляет 200-250 тысяч рублей.

15 апреля певице исполнится 77 лет.

До этого продюсер Сергей Дворцов заявил, что Пугачева 15 апреля приедет в Россию. Он утверждал, что посещение певицей России связано не только с приходящимся на 15 апреля днем ее рождения, но и с необходимостью решить «текущие вопросы по недвижимости и концертной деятельности». По словам продюсера, «это информация из первых уст».

После начала специальной военной операции (СВО) Пугачева и ее муж Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) уехали с детьми из России. У семейной пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста РФ, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде России.

Ранее сообщалось, что Пугачева начала ходить с тростью.