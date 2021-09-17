Apple и Google удалили приложение «Навальный»

Из магазинов App Store и Google Play было удалено приложение «Навальный», говорится в сообщении телеграм-канала ЗаТелеком.

Это случилось после состоявшегося 16 сентября заседания комиссии Совфеда, куда были приглашены представители Google и Apple. По словам главы комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрея Климова, эти иностранные компании в преддверии российских выборов занимались противоправной деятельностью, связанными с вмешательством во внутренние дела РФ.

Впервые Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить из магазинов компаний приложение «Навальный» в конце августа. В начале сентября регулятор пригрозил счесть вмешательством в выборы отказ компаний блокировать сервис.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование».