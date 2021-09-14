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Стали известны цены на линейку iPhone 13 в России

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Apple

На официальном сайте Apple появились цены на линейку iPhone 13 в России.

Так, стоимость iPhone 13 mini будет начинаться от 69 990 руб., а iPhone 13 — от 79 990 руб. Они будут доступны в четырех разных цветах с памятью 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max будут стоить от 99 990 руб. и 109 990 руб. соответственно. Объем памяти для версий Pro составит 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

В России предзаказ на новую линейку iPhone 13 открывается 22 сентября, а старт продаж назначен на 24 сентября 2021 года.

Ранее «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию презентации Apple.

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