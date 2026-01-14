Размер шрифта
Новости политики

В России объяснили скептицизм нефтяников США к Венесуэле

Дробницкий: главы нефтяных компаний США видят нестабильность в Венесуэле
Jorge Silva/Reuters

Американист Дмитрий Дробницкий объяснил причины осторожности крупнейших нефтяных корпораций США в вопросе начала деятельности в Венесуэле. Об этом эксперт рассказал в интервью газете «Взгляд».

По мнению аналитика, ключевой фактор – общая нестабильность в Венесуэле. Он отмечает, что восстановление порядка в стране может занять длительное время, а прежнее функционирование нефтегазового сектора опиралось на хрупкое внутриполитическое равновесие, которое в настоящее время нарушено.

Дробницкий считает, что даже бывший президент США Дональд Трамп не до конца осознавал реальную обстановку на венесуэльской земле в случае успеха операции.

«После наскока и свержения Мадуро он по традиции уперся в реальность, что называется, «на земле». Суть в том, что в Венесуэле обстановка в некотором смысле схожа с Афганистаном: сильные родоплеменные связи, а также разрозненные вооруженные группировки», — пояснил эксперт.

Во-вторых, Дробницкий указывает на внутренние противоречия среди новой венесуэльской власти, деятельность агентов и неофициальных организаций Демократической партии США, стремящихся помешать нефтяным инициативам Трампа, а также на возможное саботирование этих проектов так называемым «глубинным государством» внутри самих Соединенных Штатов.

«Главы Exxon, ConocoPhillips и других компаний все это прекрасно понимают и не будут торопиться соглашаться на работу в Венесуэле», — заключил Дробницкий.

Ранее Венесуэла снизила добычу и экспорт нефти из-за блокады США.

