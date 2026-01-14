Размер шрифта
Трамп рассказал, какую помощь окажет протестующим Ирана

CBS: Трамп заявил о намерении оказать экономическую помощь протестующим в Иране
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что под помощью протестующим Ирана имел в виду, в том числе, экономические меры. Об этом он сообщил в интервью телеканалу CBS.

«На подходе много помощи, причем в различных формах, включая экономическую», — сказал Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что отменит все встречи с иранскими официальными лицами до тех пор, пока не прекратится кровопролитие. Также Трамп упомянул прошлогодние авиаудары США по трем иранским ядерным объектам, но не предоставил журналистам никаких других подробностей.

До этого Трамп отказался рассказывать, какую помощь его администрация планирует оказать оппозиции в Иране. Он заявил журналистам, что им придется «это выяснить».

В конце декабря в Иране начались протесты, вызванные девальвацией национальной валюты. В ответ были усилены меры безопасности: правоохранительные органы применяли слезоточивый газ и пневматическое оружие против участников демонстраций. Протестные акции прошли более чем в 60 городах по всей стране, охватив 25 провинций. Наибольшая активность наблюдалась в Тегеране, а самые жестокие столкновения произошли на западе и юго-западе страны, в таких городах, как Малекшахи, Керманшах и Лордеган.

Ранее Каллас заявила о работе ЕС над сменой власти в Иране.

