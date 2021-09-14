МИД подтвердил наличие большого массива данных о вмешательстве США в выборы в РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию о наличии большого массива данных о вмешательстве американских спецслужб и цифровых компаний в выборы в РФ, передает ТАСС.

По ее словам, такая информация, которая была изложена в газете «Коммерсантъ», соответствует действительности.

Во вторник это издание со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что есть «колоссальный массив» вскрытых данных о вмешательстве американских спецслужб и IT-компаний в российские выборы.

До этого Захарова заявила, что IP-адреса, связанные с серверами и техподдержкой приложения «Умное голосование», «в основном идут из США». Дипломат также сообщила, что все компании, которые участвовали в разработке этой программы, так или иначе связаны с Пентагоном.

Ранее председатель временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела России Андрей Климов рассказал, что некая американская компания была причастна к тестированию технологии так называемого умного голосования, которая предоставляет избирателям рекомендации по голосованию на выборах за определенных оппозиционных кандидатов.

В начале сентября Роскомнадзор заблокировал сайт «Умное голосование». Отмечалось, что основанием для прекращения использования сайта стало требование со стороны Генпрокуратуры ограничить доступ к ресурсам, связанным с ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России).