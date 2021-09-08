Один из сайтов, связанных с хакерской группировкой REvil, вновь начал работать

Один из сайтов, связанных с хакерской группировкой REvil, которой приписывают связь с Россией и обвиняют в масштабных кибератаках в Соединенных Штатах, вновь начал работать, сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента отдела разведки в компании по кибербезопасности CrowdStrike Адама Мейерса.

Эксперт уточнил, что в восстановлении работы сайта Happy Blog, связанного с REvil, участвовали те же люди, которые предположительно отключили его без объяснения причин в июне 2021 года.

На сайте Happy Blog хакеры публиковали данные своих жертв — компаний и сервисов, сайты которых они взломали, а также разборы этих хакерских операций.

Ранее группировка «русских хакеров» исчезла из даркнета.

Утром 14 июля сайты киберпреступной организации REvil, которую на Западе связывают с Россией, перестали отображаться онлайн.