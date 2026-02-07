Размер шрифта
Общество

В Великобритании мужчина устроил поножовщину на железнодорожной станции

Mirror: три студента пострадали при нападении на ж/д станции в Британии
Shutterstock

Несколько человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом в графстве Суррей на юго-востоке Великобритании. Об этом сообщила газета Mirror, сославшись на правоохранительные органы.

ЧП произошло 6 февраля на железнодорожной станции Эгхэм.

«Трое мужчин получили ножевые ранения», — говорится в материале.

По информации журналистов, они являются студентами одного из университетов Лондона. Медики оказали им необходимую помощь, жизни раненых находятся вне опасности.

В общей сложности пострадали четыре человека, уточняется в статье. Из нее следует, что подозреваемого в нападении мужчину в возрасте около 30 лет взяли под стражу. Полиция не исключает, что ЧП могло произойти в результате конфликта между двумя группами лиц, не знакомых друг с другом.

5 февраля издание Actu 17 написало, что в городе По во Франции семилетний ребенок угрожал ножом директору школы. Учитель младших классов сообщил начальнику, что один из учеников покинул класс прямо во время урока. Тот нашел ребенка и отвел в пустое помещение, так как хотел поговорить. Однако мальчик начал оскорблять взрослого, который решил позвонить его родителям. В этот момент ученик схватил нож и направил его на мужчину. Директор немедленно покинул комнату, чтобы вызвать полицию. Впоследствии школьник был допрошен и рассказал, что хотел лишь заставить взрослого перестать его ругать.

Ранее в Сингапуре девочка напала с ножом на сотрудников школы из-за отобранного телефона.
 
